Die Spur führt DS Roy Grace (John Simm), seinen Stellvertreter DS Glenn Branson (Richie Campbell) und das Ermittlerteam in die Werkstatt von Malcolm Charles (Leon Herbert). Dort wurde der blaue Pick-up des Täters nach dem Unfall notdürftig repariert.



DS Bella Moy (Laura Elphinstone) und ihr Kollege DS Norman Potting (Craig Parkinson) fühlen dem Werkstattbesitzer auf den Zahn – ohne Erfolg. Doch dann wird der blaue Pick-up versunken im Hafenbecken entdeckt.



Auf dem Fahrersitz findet sich die Leiche des Unfallfahrers. Die beiden Rechtsmedizinerinnen Nadiuska De Sancha (Carolina Valdés) und Cleo Morrey (Zoë Tapper) können in diesem Fall einen Unfall ausschließen. Denn: Dass sich die Finger des Fahrers zunächst nicht vom Lenkrad lösen können, liegt nicht etwa an dem Rigor Mortis, der Totenstarre. Sie wurden schlicht am Lenkrad festgeklebt.



Als noch weitere Beteiligte des Unfalls tot aufgefunden werden, ist sich Roy Grace sicher: Die letzte noch lebende Unfallbeteiligte, Carly Chase (Ayesha Antoine), schwebt ebenfalls in Lebensgefahr.



Können Grace und sein Team weiteres Blutvergießen verhindern und den Täter rechtzeitig ausfindig machen? Es beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit.