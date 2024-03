Grace (John Simm) und seinem Partner DS Glenn Branson (Ritchie Campbell) stellen sich vor allem zwei Fragen: Gibt es Menschen, die auf Transplantationslisten standen und es nicht mehr tun? Und: Sind Chirurgen in der jüngeren Vergangenheit durch bestimmte Äußerungen zum Thema aufgefallen?



Ein solcher Arzt fällt tatsächlich in das Raster. Doch dessen Klinikchef, der renommierte Dr. Roger Gunnislake (Stephen Boxer) legt für den jungen Chirurgen seine Hand ins Feuer: Er habe nur einmal eine offene Diskussion über die Vergabe von Organspenden gefordert. Außerdem liegt er nach einem schweren Motorradunfall im Koma.



DC Nick Nicholl (Brad Morrison), DS Bella Moy (Laura Elphinstone) und DS Norman Potting (Craig Parkinson) untersuchen das Milieu, in dem sich die Opfer hätten aufhalten können. Alle waren offensichtlich Flüchtlinge ohne Papiere.



Und Schritt für Schritt fügt sich das Puzzle zusammen: Eine Transplantationsfirma wirbt geeignete junge Menschen im Flüchtlingsmilieu an, indem ihnen ein Job in London versprochen wird – und deren Verschwinden niemand bemerken oder melden würde. Dann werden ihnen die nötigen Organe entnommen, und ihre Leichen werden im Meer versenkt.



Wird es dem Team um Roy Grace gelingen, die Organhändler aufzuhalten, bevor die nächsten Opfer auf dem OP-Tisch landen?



Und wird Roy es schaffen, sich gedanklich von seiner vor Jahren verschwundenen Ehefrau Sandy (Clare Calbraith) zu lösen, um einen Neuanfang mit der Rechtsmedizinerin Cleo Morey (Zoë Tapper) wagen zu können?