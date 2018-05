Von dem Ehepaar Sonja und Tilmann, das mit Robert auf einem Wochenendausflug in den Bergen unterwegs waren, fehlt jede Spur – die Bergretter machen sich auf die Suche nach den beiden. Was sie nicht wissen: Sonja und der schwer verletzte Tilmann befinden sich auf dem Weg ins Tal, die Stimmung zwischen den beiden ist äußerst angespannt, der Abstieg beschwerlich, und Tilmanns Zustand verschlechtert sich zusehends.



Was hat sich auf dem Berg zugetragen? Während die Bergretter und die Kommissarin weiter nach dem Ehepaar suchen, wird Carola ins Krankenhaus gebracht: Sie ist beim Abstieg mit ihrer Tochter schwer gestürzt, ihr Zustand nach der OP ist kritisch.