Während Markus noch mit der Truppe von Lutz Steinhoff unterwegs ist, geht in der Bergretter-Zentrale der Hinweis ein, dass ein Säugling allein auf einer Berghütte zurückgelassen worden sei. Als die Bergretter dort eintreffen, finden sie ein Baby vor. Von der Mutter fehlt jede Spur. Dass sich Katharina so hingebungsvoll um den ausgesetzten Säugling kümmert, betrachtet Markus mit wachsendem Unbehagen. Will Katharina am Ende doch noch eigene Kinder haben?



Die erste Vermutung, dass das verschwundene Baby in Verbindung zu Robert Winter steht, wird zunächst zerstreut, doch dann fehlt plötzlich jede Spur von Robert und seiner Frau Nora, die nach Aussage ihrer Mutter völlig überfordert mit ihrer neuen Rolle gewesen sei. Die Bergretter müssen sich beeilen, wenn sie ein Familiendrama noch verhindern wollen – eine fieberhafte Suche beginnt.



Derweil kämpft Emilie mit ganz anderen Problemen. Seinerzeit hatte ihr Ex-Mann Tobi 200.000 Euro von seinem Vater Peter Herbrechter unterschlagen, um den Hof zu retten. Peter setzt nun Emilie unter Druck, den Hof an ihn zu verkaufen, damit er auf dem Grundstück sein ambitioniertes Seilbahnprojekt verwirklichen kann. Werden Emilie, Markus und Katharina am Ende ihr Zuhause verlieren?