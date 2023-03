Markus Kofler unternimmt mit seinem Freund Tobias Herbrechter ein Ausflug nach Osttirol, um am Großglockner endlich einmal wieder der gemeinsamen Leidenschaft fürs Klettern nachzugehen. Der als Männertrip geplante Urlaub verläuft allerdings anders als geplant.



In dem traumhaft gelegenen Berghotel, in dem Markus und Tobi absteigen, trifft Markus auf seine einstige große Liebe Jule Lindner, die mit ihrem 12-jährigen Sohn Leon aus Kanada ihren Heimatort besucht, um "ein paar Dinge" zu erledigen. Nach einem lustigen Abend an der Hotelbar ist Jule am nächsten Tag jedoch spurlos verschwunden.



Anfangs versucht Markus den besorgten Leon noch zu beruhigen. Bestimmt gibt es eine vernünftige Erklärung, warum sich seine Mutter noch nicht gemeldet hat. Als Jule dann jedoch deutlich überfällig ist, macht sich Markus auf die Suche nach ihr. Dabei stößt er auf ihre zerrüttete Familie, in der niemand besonders gut auf Jule zu sprechen ist.



Ihre Schwester Sonja will nichts von ihr wissen und auch ihr Vater Hubert reagiert eher verhalten auf die Nachricht der Rückkehr seiner Tochter. Was ist damals passiert, dass Jule so überstürzt nach Kanada aufgebrochen ist?



Zu allem Überfluss machen Markus und Tobias noch eine schockierende Entdeckung: Jule ist schwerkrank und dringend auf ihre Medikamente angewiesen. Als plötzlich auch noch Sonja wie vom Erdboden verschluckt ist, zählt jede Minute. Die beiden Schwestern sind schwer verletzt und befinden sich in einem Gebiet mit akuter Steinschlaggefahr.