Björn ist nach dem Unglück direkt ins Ausland gegangen, während Philipp die gemeinsame Event-Firma Bergfest zu einem der Top-Player der Branche ausgebaut hat. Als der von Schuldgefühlen geplagte Björn jetzt überraschend vor ihm steht und ihm eröffnet, dass er sich der Polizei stellen will, dreht Philipp fast durch. Doch Björn ist fest entschlossen und stellt ihm ein Ultimatum: Sollte Philipp nicht gestehen wollen, geht er eben allein zur Polizei. Kurz darauf geht bei den Bergrettern, die gerade mitten in einem spontanen Hochzeitsfotoshooting für den Tourismusverband stecken, ein Notruf ein. Aufgewühlt vom Streit mit seinem alten Freund hat Philipp bei einer Montage am Felsen eine Panikattacke erlitten und droht jeden Moment in die Tiefe zu stürzen. Ohne viel Zeit zu verlieren, macht sich das Team sofort auf zum Einsatzort, um Philipp in letzter Sekunde vor dem sicheren Tod zu bewahren.



Nachdem der erste Schock überwunden ist, setzt er sich jedoch über Katharinas strikte Anweisung zur Bettruhe hinweg und steigt direkt wieder aufs Schneemobil, um Björn doch noch aufzuhalten. Die Konfrontation endet in einer üblen Schlägerei, bei der Björn über eine Felskante stürzt. Statt Hilfe zu rufen, macht sich Philipp zum wiederholten Male aus dem Staub. Als er wenig später von seinem Gewissen eingeholt wird, fehlt von Björn jede Spur. Jessi, die inzwischen die Puzzleteile zusammengesetzt hat, wird bei ihrer gemeinsamen Suche mit den Bergrettern nach dem Vermissten von Philipps Verlobten Vanessa auf eine falsche Fährte gelockt. Sie ahnt nicht, dass auch Philipp sich inzwischen in Lebensgefahr befindet und dringend Hilfe benötigt.



Gleichzeitig hat bei Katharina und Markus das eigentlich romantische Fotoshooting eine eher gegenteilige Wirkung erzielt. Katharina fühlt sich immer noch perspektivlos und bedrückt. Um ihr eine Zukunftsoption zu bieten, plant Markus mit seinen Teamkollegen eine große Überraschung für sie.