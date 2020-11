Mia kehrt mit Lorenz König aus Zürich zurück und ist ganz begeistert von der Stadt, aber vor allem glücklich, dass sie durch Lorenz etwas mehr über ihre verstorbene Mutter erfahren hat. Markus ist froh, seine Tochter wieder zu Hause zu haben, doch als Lorenz ihm den Vorschlag unterbreitet, Mia auf eine Privatschule in Zürich zu schicken, befürchtet er, dass Lorenz ihm seine Tochter wegnehmen will. Oder würde die Privatschule Mia ganz neue Perspektiven eröffnen? Markus hadert schwer mit sich, dass er das Richtige für Mia tut, auch wenn es schmerzhaft wäre.



Am Gipfel des Dachsteins steht indes ein großes Presse-Fotoshooting mit dem smarten Extrem-Bergsteiger Daniel Faltermayer an, der von seiner letzten großen Expedition berichtet. Begleitet wird er dabei von seiner Freundin Lisa Kronach, die sich den Tag über schon ungewöhnlich abweisend verhält. Als der Presse-Tross abgezogen ist, entscheiden sich Daniel und Lisa, auf Skiern abzufahren.



Schon vor der Abfahrt nervt Lisa das ganze Heile-Welt-Theater. Sie knallt Daniel vor den Kopf, dass sie die Beziehung beenden will. Seine lange Abwesenheit und ihre permanente Angst, Daniel könnte bei seinen riskanten Unternehmungen etwas geschehen, verkraftet Lisa einfach nicht länger.



Emotional aufgewühlt passt sie bei der Abfahrt durch den Tiefschnee einen Moment nicht auf, stürzt und verletzt sich dabei schwer. Daniel gelingt es, Lisa in einer nahen Schutzhütte in Sicherheit zu bringen. Dort kommt es zur Aussprache zwischen dem Paar, und Daniel erfährt, dass Lisa in einen anderen Mann verliebt ist.



Wutentbrannt verlässt er die Hütte, um Hilfe zu holen, und Lisa kann, abgeschnitten von der Außenwelt, nur noch warten. In seiner Wut rast Daniel halsbrecherisch den Hang hinab, übersieht dabei jedoch eine Schneewechte und stürzt über eine Kante in die Tiefe. Dort landet er schwer angeschlagen auf einem Felsvorsprung und schafft es mit letzter Kraft, die Bergrettung zu rufen. Erst am nächsten Morgen kommt Daniel im Krankenhaus wieder einigermaßen zu sich und erfährt durch einen Zufall, dass es sich bei dem neuen Mann in Lisas Leben um seinen Bruder Manuel handelt.



Trotz Schädel-Hirn-Traumas verlässt Daniel auf eigene Faust das Krankenhaus, um seinen Bruder zur Rechenschaft zu ziehen, was in einer handfesten Auseinandersetzung endet. Zutiefst enttäuscht von allen Menschen, die ihm nahestehen, will Daniel nun Lisa in der Schutzhütte abholen und sie zur Rede stellen. Unterdessen macht sich Verena in Anbetracht von Daniels Gesundheitszustand ernsthafte Sorgen und bittet Markus, nach ihm zu suchen, da seine Verletzung schnell lebensbedrohlich werden kann - nicht ahnend, dass dieser Rettungseinsatz dramatisch enden wird.