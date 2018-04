Um seine Tochter zu beruhigen, wirft Kai die Flasche in den Abgrund. Doch auf der Hütte angekommen, geht es ihm immer schlechter.



Nach einem heftigen Streit mit ihren Eltern macht sich Leni frühmorgens allein und unbemerkt auf den Weg ins Tal - wo sie jedoch nicht ankommt. Kurze Zeit später wird Kai ohne Bewusstsein am Berg gefunden und von der Bergrettung geborgen. Doch Leni bleibt verschwunden.



Tabea ist in großer Sorge, und Markus Kofler und Tobias Herbrechter machen sich mit Unterstützung des Bergretter-Teams auf die Suche nach dem vermissten Teenager. Was ist am Berg vorgefallen? Weiß der immer noch bewusstlose Kai möglicherweise, was mit seiner Tochter geschehen ist?



Derweil geht es Carola wieder schlechter, sie liegt noch immer im Krankenhaus. Markus, der sich liebevoll um ihre kleine Tochter Mia kümmert, hat Carola versprochen, immer für das Mädchen da zu sein - er ahnt nicht, dass er dieses Versprechen schon sehr bald einlösen muss.