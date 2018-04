Goldrausch

Sophie ist am Boden zerstört, als sie gemeinsam mit Andreas nicht nur Pauls Sachen, sondern auch die Kleider einer Frau in einer Berghütte finden. Mit der Tauchausrüstung im Kofferraum seines Autos deutet alles auf eine Affäre mit dem Bergungsopfer hin. Doch für Sophie kommt es noch schlimmer: Die Taucherin, die seit ihrer Rettung im Koma liegt, ist ihre Schwester Annie. Als sie erwacht, wird die Hoffnung, etwas über Pauls Verbleib zu erfahren, jäh zerstört: Annie kann sich an nichts erinnern, weder an eine Tauchexkursion noch an die Liaison mit ihrem Schwager.



Ein paar alte Goldmünzen und ein altes Buch deuten darauf hin, dass die beiden gemeinsam auf der Suche nach einem Goldschatz waren, der zum Ende des Zweiten Weltkrieges in der Gegend verschwunden ist. Und dort, wo er versteckt ist, ist vermutlich auch Paul.