Frau Hechtel macht sich indes größte Sorgen um ihren Sohn Tom. Erst kürzlich hat sie ihre Tochter Klara verloren. Bei einer Wanderung mit ihrem Vater kam die junge Frau ums Leben. Sie teilte die wissenschaftliche Leidenschaft ihres Vaters und beschäftigte sich, wie er, eingehend mit der Frage, welchen Weg der legendäre Feldherr Hannibal einst über die Alpen genommen hat. Niemand ahnt, dass ihr Bruder Tom gemeinsam mit seinem Freund Maik am Dachstein unterwegs ist, um die Recherche seiner Schwester fortzuführen. Unterwegs begegnen die beiden jungen Männer Prof. Hans Hechtel, der gute Gründe hat, diese Exkursion zu unterbinden.



Katharina und Markus stehen noch unter Schock, seit sie erfahren haben, dass bei Katharinas Vater Peter Herbrechter eine Krebsdiagnose gestellt wurde. Seine Resignation spornt sie an. Katharina bittet ihren Ex-Freund Thomas, sie zu unterstützen, damit Peter detailliert dargestellt werden kann, dass er sich in Behandlung begeben sollte. Die Erfolgsaussichten sind gut. Als Markus die herzliche Begrüßung von Thomas und Katharina beobachtet, ahnt er, dass seine Beziehung zu ihr auf der Kippe steht.