Markus Kofler und seine Ziehtochter Mia sind auf dem Weg zurück von einer gemeinsamen Klettertour. Nur mit einer Vollbremsung kann Markus gerade noch verhindern, einen verletzten Hund zu überfahren. Die kleine Mia ist ebenso besorgt wie er. Vor allem aber stellt sich die dringende Frage, wo die Besitzer sind.



Bald kommt heraus, dass es sich bei der Besitzerin um Marie Vogt handelt. Sie ist schwer herzkrank und hat im Hotel Herbrechter ein Seminar für schwer kranke Menschen besucht. Ihrem Mann, dem cholerischen Sternekoch Gebhard Vogt, hat sie aus gutem Grund nichts von dem Seminar erzählt.



Nun stellt sich heraus, dass Marie mit einem anderem Seminarteilnehmer, dem Diabetiker Philip Trautner, unterwegs ist und vermisst wird. Daraufhin besteht Gebhard darauf, die Bergretter zu begleiten. Nach intensiver Suche können sie die verletzte Marie bergen. Philip, der zu Fuß Hilfe holen wollte, bleibt unauffindbar.



Marie muss dringend ins Krankenhaus, doch mittlerweile ist es für den Rettungsflug schon zu dunkel. Die Gruppe muss die Nacht im Gebirge verbringen. Das gibt Gebhard und Marie die Möglichkeit einer Aussprache. Gebhard wird bewusst, dass er vor lauter Arbeit und Erfolg seine Frau und ihre Beziehung in den vergangenen Jahren sehr vernachlässigt hat. Jetzt hat er sie wahrscheinlich für immer an Philip verloren, aber von dem fehlt nach wie vor jede Spur.



Markus wird nach einem Gespräch mit Franz sehr nachdenklich. Seit Mia in seinem Leben ist, wird ihm immer bewusster, dass er eine große Verantwortung hat und nicht jedes Risiko eingehen darf - auch wenn das gegen sein Naturell ist. Währenddessen kommen sich Bergretter-Neuzugang Simon und Polizistin Jessi immer näher. Auch Michael macht sich Gedanken um seine Zukunft mit Verena.