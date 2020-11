Markus Kofler hat daran zu knabbern, dass Mia gern mit ihrem leiblichen Vater Lorenz für eine Woche nach Zürich fahren möchte, damit er ihr die Lieblingsplätze ihrer verstorbenen Mutter Carola zeigt. Für Markus ist Lorenz inzwischen ein bisschen zu präsent, zumal dieser jetzt auch mit Emilie anbandelt. Viel Zeit zum Grübeln hat Markus allerdings nicht, denn die Bergretter müssen einen abgestürzten Wanderer bergen.



Als die Bergretter an der Unglücksstelle eintreffen, entdeckt Katharina das ganze Ausmaß der Verletzung des Verunglückten. Beim Sturz hat sich ein Ast in den Rücken des Mannes gebohrt – eine lebensgefährliche Verwundung, die die Bergung zu einer großen Herausforderung macht. Vor Ort entdecken Katharina und Markus weitere Blutspuren am Felsen, die von einer zweiten Person stammen müssen. Allerdings fehlt von dem- oder derjenigen jede Spur.



Während der Verletzte, dessen Papiere ihn als Ben Fechtner ausweisen, per Heli ins Krankenhaus transportiert wird, macht sich Markus daran, die Blutspur zu verfolgen, die sich dann aber im Gelände verliert. Er findet lediglich eine ausgerissene Seite aus einem Gipfelbuch, auf der eine Verabredung für ein romantisches Date geschrieben ist.



Auf seiner Suche nach der zweiten verletzten Person führt eine Spur zu der Bäckerei Hertinger. Offenbar hatte Luisa Hertinger eine heimliche Affäre mit dem abgestürzten Ben Fechtner. Erst als Luisa bemerkt, dass ihr Sohn Felix hinter ihr Geheimnis gekommen ist, wird ihr bewusst, dass er vermutlich Ben im Berg getroffen hat. Sie versucht daraufhin sofort, ihren Sohn zu erreichen. Dieser hat sich inzwischen in der familieneigenen Berghütte verschanzt, fest im Glauben, dass Ben zu Tode kam und alle im Dorf glauben werden, er habe ihn umgebracht.



Luisa macht sich auf den Weg zu Felix. Doch das Zusammentreffen von Mutter und Sohn eskaliert. Felix fühlt sich verraten, weil Luisa durch ihren Seitensprung seine heile Welt und auch seine berufliche Zukunft zu zerstören droht. Er stürmt aufgebracht davon, und die Suche der Bergretter nach ihm bringt alle Beteiligten in größte Gefahr.