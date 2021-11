Markus und Katharina vermissen Mia, die inzwischen ein Internat in der Schweiz besucht. Da sie sich seit zwei Wochen nicht mehr bei ihnen gemeldet hat, scheint es ihr dort auch gut zu gefallen. Markus setzt die Situation jedoch sehr zu. Doch viel Zeit für Trübsal bleibt nicht, die große Umweltaktion "Saubere Berge" steht an, eine Müll-Sammel-Aktion, bei der alle Bergretter mitmachen.



Ebenfalls dabei ist der Unternehmer Daniel Pflüger, der zusammen mit Benno Schneider eingeteilt wird. Was niemand weiß: Für Daniel Pflüger hat diese Umwelt-Aktion noch eine ganz andere Bedeutung. Er möchte während der Aktion Benno Schneider vom Denkmalamt doch noch dazu bringen, ihm die dringend benötigte Baugenehmigung für eine neue Produktionshalle zu erteilen. Um ihn davon zu überzeugen, dass sich die neue Halle harmonisch in die alte Hofanlage einfügt, lotst er Benno über einen gesperrten Weg in ein Steinschlag-Gebiet zu einem Aussichtspunkt mit bestem Blick auf den Pflüger-Hof. Doch Benno lehnt Daniels Pläne kategorisch ab. Auf dem Rückweg rutscht Benno aus und droht abzustürzen. Daniels Rettungsversuch misslingt und die Männer verunglücken im Berg.



Als die beiden nicht am vereinbarten Treffpunkt auftauchen, starten die Bergretter eine Suchaktion, doch die Männer sind nirgends zu finden.

Markus fährt zum Pflüger-Hof und trifft dort auf Daniels Ehefrau Meike. Sie ist zwar sichtlich beunruhigt, verschweigt Markus aber die Verbindung zwischen Daniel und Benno Schneider. Sie hat eine Vermutung, wo sich die beiden befinden könnten und macht sich auf eigene Faust auf den Weg. Zwar findet Meike die beiden in ihrer misslichen Lage, doch bei dem Versuch, den Männern zu helfen, werden sie von einem Steinschlag überrascht. Meike wird von einem Felsbrocken am Kopf getroffen und geht bewusstlos zu Boden. In letzter Sekunde kann Daniel sie in einen Stollen retten, bevor eine Steinlawine abgeht und den Eingang zur alten Mine verschüttet.



Alarmiert von Meikes Mutter Helene, erfährt Markus, dass sich Meike allein auf die Suche gemacht hat. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn Meike geht es nach ihrer Kopfverletzung immer schlechter.