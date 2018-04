Während Juli unbeholfen in den Bergen herumklettert, trifft sie auf die Bergmeiers. Ihre Flucht misslingt, sie stürzt in die Tiefe und wird von den Bergmeiers notdürftig versorgt. Dass sie mit ihrem Sturz deren Suizid vereitelt, ahnt Juli nicht. Sie muss umgehend ärztlich versorgt werden, und so legen die Bergmeiers ihre Pläne vorerst auf Eis und lassen nichts unversucht, um das Mädchen so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen.



Währenddessen gehen die Bergretter jedem noch so kleinen Hinweis nach, um die Vermissten rechtzeitig zu finden. Wird es ihnen gelingen, alle drei lebend zurück nach Ramsau zu bringen? Wird Markus noch Gelegenheit haben, mit seinen Eltern Frieden zu schließen?