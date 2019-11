Weihnachten in der Ramsau: Die Geschwister Franziska und Johann Grieber sind mit ihrem schwer kranken Vater Ludwig auf der familieneigenen Berghütte. Dem Patriarchen, Firmengründer eines erfolgreichen Trachten- und Lodenunternehmens, geht es sehr schlecht, er hat Krebs. Sein Zustand verschlimmert sich dramatisch, sodass Johann die Bergrettung ruft. Katharina lässt sich zur Hütte abseilen, um Ludwig Grieber zu versorgen. Dem Mann geht es jedoch zunehmend schlechter. Wissend, dass sein Ende naht, bittet er inständig darum, mit seiner Mitarbeiterin, der 22-jährigen Silvie, telefonieren zu dürfen.



Kurz darauf stirbt Ludwig Grieber, und Katharina gerät mitten in einen Familienstreit um das Erbe des vermögenden Unternehmers. Er hat, wie sie unweigerlich mit anhören muss, in seinem Testament verfügt, dass Silvie sein Unternehmen erben soll. Sehr zum Leidwesen seiner beiden Kinder. Katharina macht sich mit dem Geschwisterpaar und der Leiche auf den Weg ins Tal. Eine fatale Entscheidung. Franziska bemerkt, dass Katharina hinter ihren perfiden Plan gekommen ist, das Erbe doch noch für sich und ihren Bruder zu sichern.



Als Markus später zur Hütte kommt, ist nur noch Franziska mit ihrem toten Vater Ludwig dort. Von Katharina fehlt jede Spur, und Johann sucht sie angeblich. Die Bergretter sind alarmiert, die Zeit drängt - Katharina ist schwer verletzt in einer Gletscherspalte gefangen. Gemeinsam mit Polizistin Jessi setzen Markus und sein Team alles daran, so schnell wie möglich herauszufinden, was wirklich passiert ist - nur einer fehlt: Simon. Er hat sich in seinem Haus eingeschlossen und reagiert nicht mehr auf Anrufe seiner Kollegen. Ihn quält ein dunkles Geheimnis, von dem niemand erfahren soll.