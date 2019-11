Auf dem Weg zu einer einsamen Berghütte bekommt die schwangere Nele Glöckner plötzlich Wehen. Ganz allein bringt sie in einem nahe gelegenen Stall ein kleines Mädchen zur Welt. Bei dem Versuch, Hilfe zu holen, stürzt die geschwächte junge Frau einen Abhang hinab. Als die Bergretter sie unter schwierigen Umständen bergen, bemerken sie, dass Nele gerade entbunden hat. Von dem Baby fehlt jedoch jede Spur, und die Verletzte ist nicht bei Bewusstsein. Auch eine groß angelegte Suche, bei der sie in einer Hütte auf die hochschwangere Sonja Kirchgassner treffen, bleibt erfolglos. Nach und nach stellt sich heraus, dass die beiden Frauen sich besser kennen, als Sonja zugegeben hat. Was haben sie und ihr Ehemann Christian zu verbergen?



Während des Rettungseinsatzes ist es der neue Kollege Simon Plattner, der Markus durch eine Unachtsamkeit in große Gefahr bringt. Das lässt die anderen weiterhin daran zweifeln, ob er der Richtige für ihr Team ist. Sie ahnen nicht, dass Bürgermeister und Hotelier Peter Herbrechter noch ganz andere Pläne mit ihm hat.