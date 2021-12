Alarmiert von Jakobs Verlobter Carla Pichl, starten die Bergretter eine groß angelegte Suche nach Vater und Sohn. Niemand weiß, wo sich Stefan und Jakob aufgehalten haben, und das Team muss die Suche schließlich abbrechen. Zusammen mit Carla versucht Markus fieberhaft, in Stefans Tischlerei Hinweise zu finden, um das Suchgebiet näher einzukreisen.



Währenddessen können sich Stefan und Jakob in letzter Sekunde aus dem Transporter befreien, bevor dieser in die Tiefe stürzt. Gemeinsam machen sich die verletzten Männer auf den gefährlichen Abstieg zu einem See, um Hilfe zu rufen. Unterwegs offenbart Stefan seinem Sohn ein gut gehütetes Geheimnis, das die Lage dramatisch ändert. Für die Bergretter beginnt indes ein Wettlauf gegen die Zeit.



Gleichzeitig beobachtet Markus mit wachsender Sorge, dass Katharina immer öfter die beiden Kinder ihres alten Freundes und Arztkollegen Nick Aichstetter hütet. Geht es hier nur um die Kinder oder auch um den smarten Witwer, der als neuer Chirurg am Krankenhaus angefangen hat? Die Situation mit Peter Herbrechter belastet die Beziehung zwischen Markus und Katharina zusätzlich. Denn Markus hat ihm noch immer nicht gesagt, dass er den Hof gekauft und damit dessen ambitioniertes Seilbahnprojekt gestoppt hat.