Das Ehepaar Maike und Daniel engagiert Markus für eine Bergwanderung, während der Maike schon nach kurzer Zeit spurlos verschwindet. Die beiden Zurückgebliebenen sind ratlos und machen sich sogleich auf die Suche nach ihr. Als sie am Hang schließlich nur noch Maikes Handy und ihren Rucksack finden, ist der erfahrene Bergretter Markus sofort alarmiert. Ist die junge Frau auf dem Weg zurück zur Station abgestürzt? Dabei will die Wanderin Margarete Huber sie gerade noch beim Abstieg gesehen haben.



Markus bleibt nichts anderes übrig, als seine Kollegen einzuschalten, während sich der besorgte Daniel an die Polizistin Jessika Pollath wendet. Schnell ergeben sich einige Ungereimtheiten, die alle Beteiligten stutzig machen. Markus wirft sich gleichzeitig vor, dass Maike ausgerechnet seit seiner Tour vermisst wird, und gibt alles, um die junge Frau so schnell wie möglich zu finden. Doch dann kommt Margarete Huber auf ihn zu und macht eine sonderbare Andeutung.



Bei seinem Einsatz bekommt das Bergretter-Team endlich Verstärkung durch Neuzugang Simon. Dieser stürzt sich gleich mit vollem Elan in die Arbeit, womit er jedoch recht schnell beim erfahrenen Markus aneckt. Bekanntschaft macht Simon auch mit Polizistin Jessika Pollath, wobei sich auch deren Start als etwas holprig erweist.