Während Markus das Ehepaar Maike und Daniel bei einer Bergwanderung begleitet, verschwindet Maike plötzlich. Die beiden sind ratlos, schließlich kann Daniel seine Frau telefonisch erreichen: Maike befindet sich auf dem Rückweg und bittet ihn, die Tour ohne sie fortzusetzen, da ihre Höhenangst zu stark ist. Daraufhin bricht Markus die Tour ab und geht mit Daniel zurück, um Maike einzuholen, aber sie können sie nicht finden.



Auf dem Weg begegnen sie einer Frau namens Margarete, die Maike gesehen haben will. Zu Markus' Verwunderung hat Daniel auf seinem Handy eine App installiert, mit der er das Telefon seiner Frau orten kann - allerdings können sie so nur Maikes Rucksack finden, von ihr fehlt weiterhin jede Spur. Daraufhin schaltet Markus die Bergrettung ein, aber Maike bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Als sie die Suchaktion mit Hunden fortsetzen, finden sie in einem Fluss einen Schuh der Vermissten. Ist Maike verunglückt?



Im Hotel trifft Markus, der sich Vorwürfe macht, wieder auf Margarete, die ihm versichert, dass er sich nichts vorzuwerfen habe. Markus wird stutzig: Fast wirkt es so, als wolle Maike gar nicht gefunden werden. Was steckt wirklich hinter ihrem mysteriösen Verschwinden?