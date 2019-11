Eine Ballonfahrt, den Apotheker Herbert Breitenstein seiner Frau zum Geburtstag geschenkt hat, wird für die ganze Familie zu einem traumatischen Erlebnis. Herbert, Ute und ihr Sohn Benedikt machen sich mit dem Ballonführer Lukas Ferber auf den Weg hoch über die Wolken. Was harmlos und wunderschön beginnt, wird zum Albtraum, als Lukas plötzlich aus dem Korb in die Tiefe springt. Wie soll die Familie den Ballon jetzt sicher zurück auf die Erde bringen?



Doch die drei Insassen haben ein noch viel größeres Problem: Im Korb befindet sich ein Sprengsatz. Dieser explodiert, sobald der Ballon unter 9000 Fuß sinkt, und Lukas ist der Einzige, der den Sprengsatz entschärfen kann. Markus und sein Team müssen Lukas dringend finden! Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.



Tobias Herbrechter ist zum ersten Mal nach dem Rauswurf von Emilie wieder in Ramsau. Im Hotel Herbrechter trifft das ehemalige Liebespaar zufällig aufeinander, und alte Gefühle kommen wieder hoch. Gibt es vielleicht doch eine zweite Chance für die beiden?