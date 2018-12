Nebel zieht auf, und Chris möchte so schnell wie möglich die Aktion abbrechen und seine Schüler wieder ins Tal führen. Als Tina Melchinger bereits einen Teil ihrer Gruppe zurück zu ihrem Kollegen geschickt hat, bietet sich ihr ein kurzer Moment, allein mit ihrem Schüler Anton zu sein. Sie möchte diese Situation nutzen, um ihm klarzumachen, dass ihr heimliches Verhältnis keine Zukunft hat, und macht mit ihm Schluss. Ausgerechnet, als sie sich nochmals innig umarmen, taucht die Schülerin Liv auf. Sie ist schockiert und zutiefst verletzt, ist sie doch selbst schwer verliebt in Anton.



Wütend reißt Liv sich den Helm vom Kopf und fährt davon. Anton will das Ganze klären und saust ihr hinterher. Tina bleibt indes allein zurück. Als Lukas, ein anderer Schüler, nach ihr sucht, stoßen sie im dichten Nebel zusammen und stürzen den Hang hinab. Die Bergretter werden zu Hilfe gerufen, müssen aber schon bald realisieren, dass nicht nur Tina und Lukas ihre Hilfe brauchen.



Anton und Liv sind wie vom Erdboden verschluckt. Trotz widrigster Wetterbedingungen machen sich die Retter zu Fuß auf die Suche und finden bald schon Liv. Sie ist tot, und schnell wird klar: Es spricht vieles gegen einen Unfall. Die groß angelegte Suche, an der jetzt auch die Polizei beteiligt ist, gilt nun Anton.