Seit Jahren sind Felix' und Linas Eltern zerstritten. Um einer Diskussion über ihre Beziehung aus dem Weg zu gehen, weihen sie nur Markus in ihr Vorhaben ein. Allerdings unter dem Versprechen, ihren Eltern nichts von dem Ausflug zu sagen.

Doch die so romantisch geplante Nacht wird dramatisch: Ein Feuer bricht plötzlich in der Hütte aus. In letzter Sekunde können sich die beiden Jugendlichen retten. Doch dabei verletzt sich Felix schwer am Bein und auch Lina benötigt dringend ärztliche Hilfe, um ihre blutende Wunde zu versorgen.

Obwohl die Beerdigung von Johanna kurz bevor steht, stürzt sich Markus gemeinsam mit den anderen in den Einsatz. Er fühlt sich für das Verschwinden der beiden Teenager verantwortlich, da er der Einzige war, der wusste, was die beiden vorhaben. Die Suche nach Lina und Felix erweist sich als Herausforderung - nicht zuletzt wegen der Fehde, die noch immer zwischen Tom Niederwieser und den Schussers herrscht. Dabei müssen sie gerade jetzt an einem Strang ziehen, um ihre Kinder so schnell wie möglich zu finden.