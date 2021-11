Seit Jahren sind Felix' und Linas Eltern zerstritten. Um einer Diskussion über ihre Beziehung aus dem Weg zu gehen, weihen sie nur Markus in ihr Vorhaben ein. Allerdings nehmen sie ihm das Versprechen ab, ihren Eltern nichts von dem Ausflug zu sagen.



Doch die so romantisch geplante Nacht wird dramatisch: Ein Feuer bricht in der Hütte aus. In letzter Sekunde können sich die beiden Jugendlichen retten. Doch dabei verletzt sich Felix schwer am Bein, auch Lina benötigt dringend ärztliche Hilfe, um ihre blutende Wunde zu versorgen. Trotz starker Schmerzen beginnen die beiden den schweren Abstieg ins Tal.



Unterdessen verfolgen die Bergretter, angeführt von Markus, in Begleitung der besorgten Eltern die Spur der Jugendlichen. Als sie erfahren, dass Lina Bluterin ist, wird klar, dass sich das Mädchen in einer lebensbedrohlichen Lage befinden könnte. Doch das Drama spitzt sich zu, als Markus zusammen mit Linas Vater Tom und Felix' Mutter Franzi eine Höhle absucht: Sie werden darin verschüttet.



Das restliche Bergretter-Team sucht jetzt nicht mehr nur die Jugendlichen, sondern auch Markus, Tom und Franzi. Jede Sekunde zählt, denn auch der Pfarrer wartet darauf, mit der Trauerfeier für Johanna beginnen zu können.