Jessi und Simon nehmen eine kleine Auszeit und entspannen auf der Sonnenalm. Doch die Stimmung ist angespannt, denn Jessi hatte Simon nichts von ihrem früheren Verhältnis mit Markus erzählt. Außerdem wird sie von Albträumen geplagt, doch auch darüber will sie mit Simon nicht sprechen. Frustriert und verärgert bricht dieser den Urlaub frühzeitig ab.



Da kommt es ihm gerade recht, dass er von Markus zu einem Einsatz gerufen wird: Bei einem illegalen Bungee-Sprung von der "Treppe ins Nichts" hat der Springer das Bewusstsein verloren und braucht dringend die Hilfe der Bergretter. Beim Einsatz unterläuft Simon ein Fehler. Letztendlich gelingt es ihm aber, den Bewusstlosen zu retten. Trotz der erfolgreichen Aktion reagiert Simon gereizt und abweisend - besonders Markus gegenüber.



Kaum ist Jessi wieder in der Polizeistation, erhält sie von einer anonymen Anruferin einen Hilferuf. Da Gert nicht da ist, macht sie sich allein auf den Weg zum Waldparkplatz. Dort angekommen, erwartet sie eine böse Überraschung.



Als weder Gert noch Simon Jessi erreichen können, machen sie sich gemeinsam mit dem Bergretter-Team auf die Suche nach ihr. Schnell wird klar: Jessi muss entführt worden sein.



Tatsächlich befindet sie sich in der Gewalt von Tatjana Fetscher, die sich an ihr für den Tod ihres Verlobten rächen will. Bei einer Verfolgungsjagd während Jessis Dienstzeit in Wien war dieser von einem Parkdeck in den Tod gestürzt.



Während Tatjana einen perfiden Plan verfolgt, suchen die Bergretter fieberhaft nach ihr. Bei der Suchaktion eskaliert kurzzeitig der Konflikt zwischen Simon und Markus. Doch sie müssen sich zusammenraufen, wenn sie Jessi rechtzeitig finden wollen.



Ausgerechnet Rudi hat die entscheidende Eingebung, wohin Tatjana Jessi verschleppen will. Doch die Entführerin ist bewaffnet und zu allem bereit. Nicht nur für Jessi geht es plötzlich um Leben und Tod.