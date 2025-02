Auf Emilies Hof laufen die Vorbereitungen für Franz' Rückkehr aus der Kur auf Hochtouren, als unvermittelt Lorenz König vor der Tür steht – Mias leiblicher Vater. Sofort ist klar, dass Markus seiner Tochter noch nichts von Lorenz erzählt hat, dabei hatte er vier Monate lang Zeit. Doch nun ist es zu spät, und Lorenz lässt die Bombe vor Mia platzen. Mia reagiert verstört auf diese Nachricht, und Markus macht sich große Vorwürfe, nicht eher mit ihr gesprochen zu haben. Er sorgt sich, dass Lorenz einen Keil zwischen ihn und Mia treiben könnte.



Derweil bahnt sich an der Huberalm-Seilbahn eine Katastrophe an. Für Anton Zeller war diese Seilbahn nicht nur ein Job. Sie war seine große Leidenschaft. Seit seiner Ausbildung arbeitete er dort, doch da die Betreibergesellschaft die Bahn aus wirtschaftlichen Gründen stilllegen will, hat er von jetzt auf gleich seinen Job verloren. Seine Frau Karin hat er allerdings belogen, dass er eine großzügige Abfindung erhalten wird und sie sich um die Zukunft nicht sorgen muss.



In seiner Verzweiflung, neben seiner Arbeit auch noch sein Haus zu verlieren, erpresst Anton seinen alten Arbeitgeber – ohne zu ahnen, dass er dabei auch seine Frau und seine hochschwangere Tochter Anna in Gefahr bringt.