Auf Emilies Hof laufen die Vorbereitungen für Franz' Rückkehr aus der Kur auf Hochtouren, als unvermittelt Lorenz König vor der Tür steht, Mias leiblicher Vater. Sofort ist klar, dass Markus seiner Tochter noch nichts von Lorenz erzählt hat, dabei hatte er vier Monate Zeit dafür. Doch nun ist es zu spät, und Lorenz lässt die Bombe vor Mia platzen: Er ist ihr Vater. Mia reagiert verstört auf diese Nachricht, und Markus macht sich große Vorwürfe, nicht eher mit ihr gesprochen zu haben. Er sorgt sich, dass Lorenz einen Keil zwischen ihn und Mia treiben könnte.



Derweil bahnt sich an der Huber-Alm-Seilbahn ein Desaster an. Für Anton Zeller war diese Seilbahn nicht nur ein Job. Sie war seine große Leidenschaft. Seit seiner Ausbildung arbeitete er hier, doch als die Betreibergesellschaft die Bahn aus wirtschaftlichen Gründen stilllegen will, verliert er von jetzt auf gleich seinen Job. Seine Frau Karin hat er allerdings belogen: Er hat behauptet, dass er eine großzügige Abfindung erhalten werde und sie sich um die Zukunft nicht sorgen müsse.



In seiner Verzweiflung, neben seiner Arbeit auch noch sein Haus zu verlieren, erpresst Anton seinen alten Arbeitgeber. Er manipuliert die Bahn und gibt vor, eine Bombe platziert zu haben. Entweder die Firma zahlt 100 000 Euro, oder er sprengt die Seilbahn in die Luft. Was Anton allerdings nicht weiß: Seine hochschwangere Tochter Anna befindet sich gemeinsam mit ihrem Verlobten Tilo und Antons Frau Karin in einer der Gondeln, als die Bahn stoppt und sich keinen Meter mehr bewegt.



Unvermittelt setzen bei Anna die Wehen ein, und das Baby kündigt sich an – drei Wochen zu früh! Kurzerhand alarmiert der werdende Vater Tilo aus der Gondel heraus die Bergretter. Gerade als sich Markus und Katharina vom Heli abseilen, erfahren sie von dem Sprengsatz, der explodieren soll, falls sie die Gondel evakuieren. Doch Katharina kann die werdende Mutter nicht allein lassen und besteigt trotz des Risikos die Gondel.



Markus Kofler und seine Kollegen der Bergrettung wissen, dass sie dringend den Erpresser finden müssen, um die Eingeschlossenen aus der Gondel befreien zu können. Als sich Annas Zustand nach einer Blitzgeburt rasant verschlechtert, ist klar, dass es nun umso eiliger ist. Verzweifelt versucht Karin Zeller, ihren Mann Anton zu erreichen, damit dieser hilft, die Seilbahn wieder in Gang zu bringen. Doch Anton ist inzwischen aufgestiegen, um oben in den Bergen das Lösegeld in Empfang zu nehmen.