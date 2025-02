Bei einem Bergausflug mit ihrem Freund Tilo und ihrer Mutter Karin haben bei Anna Zeller verfrüht die Wehen eingesetzt – ausgerechnet in dem Moment, in dem ihre Gondel in schwindelerregender Höhe stehen geblieben ist. Sie ahnen nicht, dass Annas Vater Anton den Betreiber der Seilbahn mit einer Bombendrohung erpresst.



Die von Tilo alarmierte Bergrettung lässt nicht lange auf sich warten, doch als sie mitten in der Evakuierung sind, erfahren sie von dem Sprengsatz, der explodieren soll, falls jemand die Gondel verlässt. Katharina kann die werdende Mutter nicht allein lassen und besteigt trotz des Risikos die Gondel.



Markus Kofler und seine Kollegen der Bergrettung wissen, dass sie dringend den Erpresser finden müssen, um die Eingeschlossenen aus der Gondel befreien zu können. Als sich der Zustand von Anna nach einer Blitzgeburt rasant verschlechtert, ist klar, dass es nun umso eiliger ist. Verzweifelt versucht Karin Zeller ihren Mann Anton zu erreichen, damit dieser hilft, die Seilbahn wieder in Gang zu bringen. Doch Anton ist inzwischen aufgestiegen, um oben in den Bergen das Lösegeld in Empfang zu nehmen.