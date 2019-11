Die Buchrestaurateurin Paula besucht zusammen mit ihrem Mann Georg und ihrem zwölfjährigen Sohn Jannis ihren alten Arbeitsplatz im Kloster Wiesbrunn. Dort treffen sie auf Bruder Elias, mit dem Paula einst sehr viel verband, doch eine gemeinsame Zukunft war zumindest für Elias als Mönch nicht denkbar. Elias ist auf der Suche nach geheimnisvollen kirchlichen Schriften und bittet Paula, ihn dabei zu unterstützen - ihr Mann und ihr Sohn finden die Idee gut, aber Paula reagiert überaus zurückhaltend.



Auf Emilies Hof verabschiedet sich derweil Tobias - es wird sehr emotional, besonders für Emilie. Katharina, Markus, Rudi und Michael werden schließlich zu einem Einsatz gerufen: Simon, ein Mitarbeiter von Peter Herbrechter, ist beim Bergsteigen in große Gefahr geraten. Die Rettungsaktion gestaltet sich sehr gefährlich, schließlich kann Simon, ein erfahrener Kletterer, geborgen werden. Peter Herbrechter stellt genau diesen Simon als Ersatz für Tobias dem Bergretter-Team vor.



Währenddessen verlässt Paula aufgewühlt das Kloster Wiesbrunn, die Begegnung mit Elias rührt zu sehr an alten Wunden. Elias macht sich schließlich allein auf den Weg und glaubt, seinem Rätsel in einer Höhle auf der Spur zu sein. Als jedoch der Höhleneingang verschüttet wird, sitzt Elias fest. Die Chancen, dass er lebend gefunden wird, stehen nicht zum Besten.