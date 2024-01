Der Abt des Klosters Wiesbrunn macht sich große Sorgen um Bruder Elias, der einem Mitbruder noch sagte, er müsse nachdenken und in die Berge gehen, dann aber nicht zurückkam. Markus Kofler wendet sich an die Buchrestauratorin Paula, die gerade mit ihrer Familie in Emilies Pension zu Gast ist. Sie kennt Bruder Elias schon viele Jahre und hatte ihm kurz zuvor noch bei einer Restauration geholfen. Wie sie Markus anvertraut, waren die beiden jedoch mehr als nur Kollegen. Paulas Mann Georg bekommt dieses Liebesgeständnis mit, aber ohne eine weitere Aussprache muss Paula ihn erst einmal zurücklassen.



Sie macht sich mit Markus auf die Suche nach Elias. Antworten erhoffen sie sich aus einem alten Brief, dessen Hinweisen auf den Verbleib einer uralten Bibel-Ausgabe Bruder Elias gefolgt sein könnte. Die Spur führt Paula und Markus tatsächlich zu einer kleinen Kapelle am Stoderzinken. Dort treffen sie jedoch nicht wie erhofft auf Elias – dieser kämpft nämlich indes in einer vom Steinschlag verschütteten Höhle ums Überleben.



Peter Herbrechter weiß, wie sehr seine Tochter Katharina unter den immer wiederkehrenden lebensgefährlichen Einsätzen von Markus leidet. Darum macht er ihm ein Jobangebot im Hotel. Große Begeisterung erntet er damit nicht, aber ihm kommt eine neue Idee. Simon Plattner, sein neuer Controller, ist offenbar ein begeisterter Kletterer. Er könnte doch das Team der Bergrettung unterstützen. Dort wird nach dem Weggang von Tobias nämlich dringend Ersatz benötigt. Auch diese Idee kommt nur mäßig gut an, denn Simon musste gerade erst gerettet werden und hat dabei keine Sympathiepunkte gesammelt.