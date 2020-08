Auf seinem geliebten Snowboard stürzt er sich absichtlich in den Abgrund. Vater Martin gibt in seiner Trauer und Wut Jana die Schuld am Tod seines Sohnes. Er ist sich sicher: Sie hat ihm falsche Hoffnungen gemacht und damit in den Selbstmord getrieben! Völlig aufgelöst flüchtet Jana nach Davids Beerdigung auf eine einsame Berghütte. Als der besorgte Simon sie dort findet, bekommt die junge Frau plötzlich starke Krämpfe - die Wehen setzen ein, viel zu früh! Nach der Geburt des Babys geht es Jana immer schlechter, und Simon bleibt keine andere Wahl: Er muss die beiden allein zurücklassen, um Hilfe zu holen.



Doch auf dem Weg ins Tal verunglückt der junge Mann schwer. Markus Kofler und das Team der Bergretter können ihn zwar in einer waghalsigen Rettungsaktion bergen, doch erst im Krankenhaus wird klar, dass Simon nicht allein auf dem Berg war. Trotz Sturm und Lawinengefahr macht sich Markus auf die Suche nach der Mutter und ihrem Neugeborenen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn Jana und das Baby werden immer schwächer.