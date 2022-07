Wie ein Verrückter sucht Pierre Castaing (Olivier Marchal) nach Sarahs (Elisa Ezzedine) Jeans. Er hofft, an ihr noch den Smiley-Aufnäher zu finden, den er ihr geschenkt hat. Andernfalls muss er davon ausgehen, dass Sarah den Aufnäher im Garten der Meyers verloren hat - zu dem Zeitpunkt, als Charlotte (Céleste Levy) entführt wurde. Von Tochter Lilas (Lili Aupetit) erfährt Pierre allerdings, dass sich Sarahs Mitschülerin Anaïs Delaire (Alice Varela) die Hosen ausgeliehen hat. Pierre macht sich auf den Weg, um den Teenager zur Rede zu stellen. Als Sarah und Lilas am nächsten Tag nach der Schule nach Hause laufen, machen sie am Strand eine grausame Entdeckung.



Die erwachsene Sarah (Sofia Essaïdi) erfährt von Lilas (Leslie Medina), dass Anaïs Delaire (Juliette Katz) sie über die Fahndung nach Fanny (Lily-Rose Condat) ausgefragt hat - und zwar ziemlich hartnäckig. Das macht Sarah stutzig und sie stattet der ehemaligen Mitschülerin einen Besuch ab. Anaïs scheint Sarah erst gar nicht ins Haus lassen zu wollen, gibt dann aber nach. Die Polizistin entdeckt eine verbrannte Zimmertür und lässt heimlich eine benutzte Zahnbürste für den DNA-Abgleich mitgehen. Sie hofft, dass es eine Übereinstimmung mit der DNA auf den Stiefeln von Charlotte gibt.



Im Kommissariat stößt Sarah damit allerdings auf Gegenwind. Sambuc schickt sie nach Hause und droht, sie auf dem Dienstweg anzuzeigen. Entmutigt macht sich Sarah auf den Heimweg, bevor sie entdeckt, dass sie nicht alle Bücher ihres Vaters durchgesehen hat. Eines fehlt. Ihre Mutter (Nadia Farès) erzählt ihr, dass sie das letzte Buch verbrannt hat. Sarah sollte niemals erfahren, was darin steht.



In diesem packenden Krimi-Drama wird das Publikum mitten in einen Fall geworfen, der sich über zwei Zeitebenen erstreckt. Intelligent verweben die Macher die Zeiten und Fälle miteinander, indem sie der Vater-Tochter-Beziehung zwischen Pierre und Sarah Castaing Raum geben.



Hauptdarsteller Olivier Marchal überzeugt in der Rolle als gescheiterter Familienvater und Polizist. Immerhin ist er vor seinem Leben als Schauspieler selbst viele Jahre lang Polizist gewesen. Seine Liebe zum Theater hat er bereits in seiner Kindheit entdeckt, aber erst während seiner Laufbahn als Polizist Schauspielunterricht genommen. Einigen dürfte Marchal aus der ZDF-Koproduktion "Die purpurnen Flüsse" bekannt sein – ebenfalls als Polizist.



Mit dabei als Marchals Serien-Ehefrau: Nadia Farès. Sie ist unter anderem in dem Spielfilm "Die purpurnen Flüsse" als schaurig-liebenswertes Zwillingspaar Fanny/Judith zu sehen gewesen.



Wie viele andere Serien ist auch "Die Bestie von Bayonne" nicht von der Coronapandemie verschont geblieben. Mitten im Dreh hat im März 2020 der erste Lockdown eingesetzt und die Produktion für mehrere Monate stillgelegt.