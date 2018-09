So stehen alle Opfer in Verbindung mit der rechten Bloggerin Lise Friis Andersen. Die beteuert nach wie vor ihre Unschuld, aber vielleicht kann sie helfen, den Täter in eine Falle zu locken?



Saga fühlt sich zunehmend frustriert, denn nicht nur der Fall wird brisanter und Hans ist immer noch verschwunden, sondern es taucht auch noch ihre Mutter auf und drängt sich nach vielen Jahren in ihr Leben. Und Linn, Sagas neue Chefin, hat sehr viel weniger Geduld und Verständnis für Sagas Eigenarten, als es Hans immer hatte.