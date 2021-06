Der Fall nimmt an Brisanz zu, als Vera Lanz und Jan Trompeter in Grubers Haus eine eingemauerte, mumifizierte Leiche finden. Was die Polizisten mehr erstaunt als der Leichenfund, ist der unerwartete Anruf von Hartig: Er kennt die Identität der Leiche, die nicht die letzte in diesem komplizierten Fall sein soll. Wird es Vera und ihren Kollegen diesmal gelingen, Hartig ans Messer zu liefern?