Arbeitsbedingt sind Sie nun häufiger und über einen längeren Zeitraum in der Landeshauptstadt München. Wie kommen Sie als gebürtiger Kölner in Bayern zurecht?



Ich mag München sehr gerne. Eine wunderschöne Stadt, in der es immer was zu entdecken gibt. Und dank Jürgen Tonkel habe ich insbesondere die Biergarten-Kultur sehr lieben gelernt. Während der Dreharbeiten haben wir natürlich keine Zeit für derartige Besuche. Außerdem genieße ich das Joggen durch den Englischen Garten oder an der Isar entlang.