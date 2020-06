Seitz' Ex-Freundin Ulrike Laske bestätigt in der Befragung seine starke Gewaltbereitschaft, weswegen sie die Beziehung damals beendet habe. Seitz gerät immer mehr unter Druck, was Vera nicht gerade missfällt. Allerdings glaubt sie im Fall Maike Seitz an die Unschuld des Oberstaatsanwalts. Bald tauchen Hinweise auf, dass die beiden Fälle in Verbindung zueinander stehen und dass es sich bei dem Bankraub um Geldwäsche handelt, von der Seitz Kenntnis hatte. Doch Vera Lanz und ihrem Team fehlen noch die Beweise.