Enthüllung

Katharina Böhm ist Vera Lanz, Hauptkommissarin in der Münchner Mordkommission. Vera ist ein Ass in ihrem Beruf. Sie handelt umsichtig und wach, arbeitet und denkt unkonventionell und setzt wenn nötig die Gerechtigkeit über den Paragrafen. Und sie ist eine ausgesprochen lebensbejahende Frau mit einem bewegten Privatleben: einer streitbaren Tochter, einem verheirateten Liebhaber und einem anstrengenden Schwiegervater. In der ersten Staffel muss sie neben ungewöhnlichen und packenden Mordfällen auch den Tod ihres Ehemannes aufklären, der als angeblicher Verbrecher erschossen wurde.