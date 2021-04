Mithilfe seiner Rotlicht-Kontakte ermittelt Paul Böhmer, dass Elsa zum Verkauf ihrer Firma durch die albanische Mafia gezwungen werden sollte. Welche Rolle spielt der Vermittler Nico Schöne, der das Kaufangebot der albanischen Hoxha-Familie an die "Koschwitz Recycling Werke" herangetragen hat? Vera Lanz vermutet hinter dem Mord an Elsa noch etwas anderes - was haben Elsas Schwäger Bernd und Franz sowie ihr Sohn Theo zu verbergen?