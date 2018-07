Familienbande Kriminalreihe

Hannah ist aufgrund einer unfallbedingten emotionalen Amnesie in Behandlung, unter der sie und ihre Familie sehr leiden. An ihren Mann Ulf und ihre beiden Kinder erinnert sie sich nicht. Es deutet alles darauf hin, dass Hannah mit dem Toten ein Verhältnis hatte.



Ansonsten hatte das Opfer nur noch mit dem befreundeten Bootswerftbesitzer Heinkel Kontakt. Zum Kreis der Verdächtigen gehört jedoch nicht nur Hannah, sondern auch Hannahs Schwiegervater Lambert sowie ihr Ehemann Ulf und ihr 16-jähriger Sohn Marlon, aber auch Heinkel, der sich nach Sobotkas Verschwinden das Geld aus dessen Drogengeschäften unter den Nagel gerissen hatte. Als Heike schließlich anhand von Haarproben an der Leiche die DNA ihrer Schwester entdeckt, entschließt sie sich, diesen Beweis zurückzuhalten. Als Vera dahinter kommt, wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt.