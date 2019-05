Geiselnahme

David Förster, kriminalistisch kein unbeschriebenes Blatt, scheint Trompeter in seiner Gewalt zu haben. Als Vera und Böhmer der Spur Försters folgen, endet diese in einer Sackgasse: Förster liegt mit den Folgen eines Herzinfarktes bereits seit zwei Tagen im Koma.



Während Vera und Böhmer versuchen zu klären, wie Försters DNA an den Tatort kam, zwingt die Schussverletzung Trompeters Geiselnehmer dazu, sich in einer Apotheke zu verschanzen.