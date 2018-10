Jürgen Tonkel, geboren 1962, belegte zu Beginn seiner Karriere Seminare bei international erfahrenen Dozenten aus New York und Los Angeles. Seit 1985 ist er auf der Bühne tätig, unter anderem an der Bayerischen Staatsoper München, dem Volkstheater München und dem Metropoltheater München. Von 2005 bis 2010 am spielte Jürgen Tonkel am Theater am Kurfürstendamm in Berlin zusammen mit Christoph Maria Herbst, Bastian Pastewka und Michael Kessler in dem Erfolgsstück "Männerhort" (Regie: Andreas Schmidt).