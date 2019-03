2003 bis 2006 verkörperte sie unter anderem die hartnäckige Kommissarin Paula Blohm in der ZDF-Krimireihe "Nachtschicht". Im Fernsehfilm der Woche war Katharina Böhm in Hauptrollen in "Ein Dorf schweigt" (2009), "Durch diese Nacht" (2009), "Solange du schliefst" (2010) sowie zuletzt in "Mord in bester Familie" (2011) zu sehen.