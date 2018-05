Am Tatort trifft Vera auf Veit Mahn, einen Kollegen und Freund Trompeters, der den Mord gemeldet hat. Auch Schneider ist vor Ort. Er ermittelt intern gegen Mahn, der im Verdacht steht, bei einer Razzia Kokain unterschlagen zu haben.



Die Ergebnisse der Spurensicherungen machen den Fall noch komplizierter: In Hüskes Unterschlupf werden Spuren einer weiblichen Person sichergestellt: Hat die junge, drogenabhängige Jessica Winsler den Dealer erschossen?



Die Untersuchung der Tat-Munition bringt ungeahnte Bewegung in die Ermittlungen: Die zugehörige Waffe ist registriert und gehört niemand anderem als dem internen Ermittler Dominik Schneider.