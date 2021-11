Welche Rolle spielt der Afghanistan-Veteran Markus Bergelt, dessen Erfahrungen in Neumanns jüngstes Projekt einfließen sollten? Und was hat Hannes de Boers Sohn Noah mit dem Fall zu tun?



Die Obduktion lässt Dr. Rüders an der ursprünglich vermuteten Todesursache, einem Sturz von der Isarbrücke, zweifeln. Doch wie war Neumanns Leiche dann in die Isar gelangt?