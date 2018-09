Stefan Rudolf wurde 1974 geboren. Nach einer Lehre als Werkzeugmacher entschied er sich um und absolvierte eine Schauspielausbildung an der Universität der Künste in Berlin. Als Schauspieler stand er an verschiedenen Theatern in Berlin, Göttingen und Hamburg auf der Bühne. Nach Hauptrollen in Kinofilmen ("Gisela", "Schläft ein Lied in allen Dingen", "Glückliche Fügung") spielte Stefan Rudolf in zahlreichen Fernsehproduktionen ("Laconia", "Tatort", "Am Kreuzweg", "Unter Verdacht") sowie Serien ("Der Bulle von Tölz", "Die Familienanwältin", "Dr. Psycho") mit.