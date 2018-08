Aber dann passiert ein weiterer Einbruch mit Todesfolge nach demselben Muster. Ist Frank doch nicht der Täter? Hatte er einen Komplizen? Als Vera plötzlich darauf stößt, dass Diana selbst ein Motiv für den Mord an ihrem Mann hatte, muss die Hauptkommissarin an der Glaubwürdigkeit der Zeugin zweifeln.



Neben den Ermittlungen hat Vera Lanz um ihre eigene Glaubwürdigkeit zu kämpfen. Der Tod des mehrfachen Mörders Christian Farron, den die Hauptkommissarin nach eigener Angabe in Notwehr erschossen hat, wird von dem internen Ermittler Dominik Schneider untersucht. Vera Lanz und ihre Kollegen Jan Trompeter und Paul Böhmer sowie Oberstaatsanwalt Dr. Seitz müssen Stellung beziehen.