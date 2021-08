Die Rosenheim-Cops

Kommissar Kilian Kaya ist gebürtiger Passauer. Seine Familie lebt in der dritten Generation in Deutschland. Er ist Mitte 30 und zurzeit Single. Deshalb ist es für ihn auch kein Problem, als sich sein Chef in Passau mit der Frage an ihn wendet, ob er für einen Kollegen in Rosenheim einspringen könnte. Abwechslung eben. So hat Kilian Kaya nicht lange gezögert und ist nun unverhofft bei der Rosenheimer Mordkommission.