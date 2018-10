Bauernopfer

Polizeichef Achtziger ist absolut not amused, denn er hat schon früher mit Prantl so manchen Kampf ausgefochten.



Lind und Prantl durchsuchen das Hotelzimmer von Lüders und finden eine Zeitungsseite. Es ist der Erotikteil des "Rosenheimer Tagblatts". Ein Angebot ist angestrichen: "Escortservice Jenny, 20 - komme bei Wind und Wetter". Lind ruft Jenny an, gibt sich als interessierter Kunde aus und arrangiert mit ihr ein Treffen im "Times Square".



Zugleich tut sich eine ganz andere Spur auf. Sie führt aufs Land zu bayerischen Kartoffelbauern wie Anna und Hubert Stadler oder Andreas Krammel. Denn Lüders war Verkaufsmanager für die Kartoffel "Bianca", deren Anbau für immer eingestellt werden soll. Was den Bauern, die ihre Knolle lieben, gar nicht schmeckt.