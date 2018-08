Bettgeflüster

Auch die Schaufensterscheibe wurde zertrümmert, und das Geld aus dem Safe ist verschwunden. Hauptverdächtiger ist der Glaser Ludwig Ramböck, der mit einer Steinschleuder in Rosenheim Fensterscheiben zerschießt, um so sein Geschäft anzukurbeln. Sogar Korbinians Fenster fallen dieser ungewöhnlichen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme zum Opfer.



Aber nicht nur das hält Korbinian in Atem, sondern auch sein Problem mit dem Handy-Vertreter Marek. Denn im Vertrag steht einiges im Kleingedruckten, das Korbinian doch besser gelesen hätte.



Die Cops vermuten, dass der Wachmann Glaser Ramböck erwischt hat und es zu einem Handgemenge mit tödlichem Ausgang kam. Doch die Beute bleibt unauffindbar. Die Frage, wer von dem Geld im Safe gewusst haben könnte, führt die Cops zum Geschäftsführer der Möbelhandlung, Ingo Krenz, und zu seinem Buchhalter Robert Haslinger. Doch die Alibis der beiden scheinen glaubhaft. Als die Cops erfahren, dass Frau Stockl und Michi Mohr in der Tatnacht ebenfalls in der Möbelhandlung waren, steht ihnen Ärger ins Haus.