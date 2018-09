Blinde Liebe

Hat er doch die Vermutung, dass Elfie das Alibi nicht ganz freiwillig gibt, sondern aus Angst vor Gollinger. Außerdem hat sich Korbinian ernsthaft in die fitnessbewusste, attraktive Elfie verliebt. Das treibt ihn sogar zu abendlichen Waldläufen, die von Ulrich hämisch kommentiert werden.



Wahrheitsfindung und Gefühlsleben gehen in diesem Fall aber eine glückliche Symbiose ein. Denn Korbinian gelingt es, Elfie zur Rücknahme ihres Alibis zu bewegen.



Ulrich verfolgt seine eigene Spur. Zeitgleich mit dem Mord brannte nämlich in der Nähe von Rosenheim eine alte Mühle ab. Und Ulrich hat den starken Verdacht, dass es da einen Zusammenhang gibt, zumal der Besitzer und Gollinger alte Freunde sind. Ein Benzinkanister, ein Tankstellen-Video und schließlich auch Korbinians unglücklich verlaufene Liebe helfen schließlich bei der Lösung des Falles.