Der Jäger ist des Hasen Tod

Diese Überlegung bringt den Bauarbeiter Bernd Kröger ins Visier der Cops, den Ex-Freund der Ermordeten: Offenbar hat er Heikes Trennung und deren Liebelei mit Max nie akzeptiert. Wollte er seinen Nebenbuhler umbringen und hat dabei aus Versehen Heike erwischt?



Aber auch Heikes Chefin Mona Hase, die Inhaberin des Gartencenters, wird für Ulrich und Korbinian bald verdächtig. Denn auch sie hatte eine kurze Affäre mit Max, bevor er und Heike ein Paar wurden. Ein Eifersuchtsmord? Galt der Anschlag also doch Heike?



Während beide Cops an der Lösung des Falls arbeiten, stellt sich heraus, dass Mona Hase bei den Verhören viel mehr Interesse an Ulrich Satori als Mann denn als Kommissar hat. Und Frau Dr. Kern staunt nicht schlecht, dass die "Verhöre" nun auch nach Dienstschluss stattzufinden scheinen. Bei der Lösung des Falls helfen den Cops schließlich zwei Sizilianer und die Erkenntnis, dass es Beziehungen gibt, die man nicht so ohne Weiteres beenden kann.